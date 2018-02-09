منتج مصري يكشف عن سر زواجه 64 مرة

القاهرة(صدى):

أثارت حلقة ” العين بالعين ” ، للإعلامي اللبناني، طوني خليفة، على قناة ” الجديد ” ، أمس الخميس، جدلًا، حيث كشفت خلالها المنتج المصري عاطف رزق عن زواجه 64 مرة.

وأوضح عاطف رزق، خلال الحلقة، أنه تزوج 64 مرة، مشيرًا أن منصبه كمدير إنتاج، كان يبهر النساء، فيندفعن للزواج منه؛ لتحقيق مآربهن.

وبسؤال طوني خليفة له، عن تمكنه من الزواج بكل هؤلاء النساء، أجاب ” رزق ” : ” أن الله شرع الزواج ” ، قائلًا: ” زوجتي الحالية على ذمتي منذ 33 عام، وهو ما يدل على أني لا أسعى للزواج لمجرد الزواج ” .

وكشف ” رزق ” أيضًا عن ارتباطه بفنانات شهيرات، إلا أنه لا يستطيع كشف هويتهن، مضيفًا: ” إحدى زوجاتي كانت راقصة شهيرة، وأنهما تزوجا بعد إعجاب متبادل.

وبسؤال ” طوني ” عن سر انجذب النساء إليه، رغم أنه ليس وسيمًا، فأجابه المنتج المصري بقوله: ” أن النساء لا يبحثن في الرجل عن الوسامة، بل عن مصلحتهن ” .