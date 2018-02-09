الجيش اليمني يقترب من تحرير صعدة خلال أيام

فهمي محمد(صدى):

أوضح العميد عبده مجلي، المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، أنهم اقتربوا من تحرير صعدة، وأيام فقط تفصلهم عن ذلك.

وقال ” مجلي ” ، إن قواته أحرزت تقدم كبير نحو صعدة، في ظل تراجع مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث سلم عشرات من القيادات الحوثية أنفسهم إلى الجيش بعد تكبدهم الخسائر الكثيرة.

وأشار إلى أن الجيش بدعم طيران التحالف العربي، اقترب بشكل متسارع نحو مدينة صعدة، وكشف عن العديد من الكهوف التي يختبئ فيها قياديون من الميليشيات الارهابية.

وأوضح أن هروب هذا العدد من المليشيات الإيرانية، وتسليم أنفسهم؛ يرجع إلى تأكدهم أنهم لا يقاتلون من أجل عقيدة أو دفاع عن الوطن، بل من أجل النهب وقتل المدنيين بشكل عشوائي.