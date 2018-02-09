بالفيديو.. رجل يختلي بكلب ويعتدي عليه بطريقة وحشية

لندن(صدى):

أقدم رجل على تعذيب كلب جاره عقب الانفراد به بحديقة منزله في مقاطعة ” شرق ساسكس ” بالجنوب الشرقي لإنجلترا ، وقام بتعذيبه والاعتداء عليه بالضرب بلوح خشبي دون سبب .

حيث انفرد الرجل بالكلب وحصره في زاوية من حديقة منزله ،عقب أن تركه جاره للاعتناء به في سفره ، ثم بدأ يرعبه لسبب ما، ويشبعه وخزا وضربا باللوح وبعقب قضيب المكنسة أيضا على وجهه وعنقه بشكل خاص، كأن له ثأرا قديما عليه.

وعقب معرفة صاحب الكلب بما حدث قام بتقديم شكوى بمركز شرطة في المقاطعة وارفاقها بفيديو التعذيب ، وبدورها قامت بالقبض عليه وعرضه على المحكمة ، التي قضت بمنعه من امتلاك أي كلب في حياته، وأمره قاض بدفع ما قيمته 630 دولارا، أي 300 استرليني كتكاليف للمحكمة، مع 120 للجمعية، ثم 30 للضحية.