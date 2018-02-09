العثور على رفات ” 6 ” جثث بقطعة أرض في كندا

أوتاوا(صدى):

كشف رجال المباحث الجنائية الكندية، أمس الخميس، عن عثورهم على رفات لـ 6 جثث لأشخاص، وذلك بقطعة أرض خاصة، بمدينة تورنتو في كندا.

وأوضحت الشرطة الكندية أن الشبهات بشأن هذه الجثث، تحاوط شخص يدعى ” بروس ماك آرثر ” ، وهو البستاني الذي يشرف على قطعة الأرض، وذلك بتورطه في ارتكاب خمس جرائم قتل منها، فيما وسعت الشرطة مجال بحثها، وذلك باستخدام تقنيات الرادار والكلاب المدربة، لرصد 30 منزلاً تشرف على حدائقهم شركة يمتلكها ” ماك آرثر ” .

يذكر أنه قد قامت السلطات الكندية بالقبض على ” آرثر ” ، وذلك في منتصف يناير الماضي، بعد الاشتباه في قيامه بقتل اثنين آخرين، كانا قد اختفيا بالعام الماضي، وتم اعتبارهم من المفقودين.