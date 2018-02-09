مدربة ملاكمة: السعوديات يقبلن على التدرب في الرياضات المختلفة

طلال الغامدي(صدى):

أكدت مدربة الملاكمة السعودية، هالة الحمراني، على إقبال النساء السعوديات، على التدرب على الرياضات المختلفة، وممارستها، مشيرة إلى أن التدريب في الملاكمة أفادها في زيادة الثقة بالنفس، والقدرة على مواجهة المشاكل، والتمتع بالسعادة.

كما أشارت ” الحمراني ” ، إلى أن الفنون القتالية هي تعبير عن النفس بشكل مختلف، موضحة أنها افتتحت مركز تدريب يضم 120 متدربة، لتدريبهن على الفنون القتالية، والدفاع عن النفس، والبوكسينج كروس فيت، مؤكدة أنها فنون تحتاج إلى تدريب مستمر.

وأوضحت أن السعوديات يرغبن في تعلم المزيد من الرياضات بأشكالها وأنواعها، بهدف تعزيز اللياقة البدنية، وحرق االدهون، وإزالة التوتر، والضغط النفسي، وتأمين الدفاع عن النفس للمرأة، مشيرة إلى أن هذه الرياضات لا تهدف للعنف.

وقالت إنها تهدف إلى تغيير أنماط التفكير والاهتمامات، والتنفيس عن ضغوطات الحياة، والمساعدة على إفراز هرمون الإندورفين ” هرمون السعادة ” ، مانحة للمرأة القدرة على الدخول في كافة التجارب، و بالثقة والتواجد في المجتمع.

وأعربت الرياضية عن طموحها بتدريب النساء حتى يتم إرسال فريق نسائي سعودي إلى الألعاب الأولمبية، مؤملة أن تأمل تجد مدربات سعوديات، ومراكز تدريب في الخبر، والرياض.