مناهج تعليمية خاصة لمدارس ” الحد الجنوبي “

تركي السالم(صدى):

تفقدت شركة تطوير، بالشراكة مع إدارات التعليم، في الحد الجنوبي، صناعة مناهج تعليمية لمدارس الحد الجنوبي، توائم الظروف التي تعيشها تلك المناطق؛ وذلك خلال تنظيمها ملتقى صناعة، محتوى مناهج التعليم في مدارس الحد الجنوبي بمدينة ” جازان ” ، وحضور إدارات ومكاتب التعليم في منطقة نجران، ومحافظات صبيا وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وفي ذات السياق أيضًا، ناقشت ورش عمل الملتقى، التي شارك فيها نحو 5 جهات، نخبة من القيادات التربوية، والمشرفين المختصين، في قيادة المناهج الدراسية، من مناطق ومحافظات الحد الجنوبي، وخبراء شركة تطوير، وبمشاركة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وهيئة تقويم التعليم، والمركز الوطني للقياس والتقويم.

وأبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط الدراسية المتعلقة بالمناهج التعليمية، وطرح الحلول المنهجية القائمة والبدائل المقترحة، لكل مرحلة من المراحل التعليمية، والتي تصب في مصلحة أبناء المنطقة؛ لمساندة جهود وزارة التعليم في عدم تأثر التحصيل الدراسي، لدى الطلاب والطالبات، بتكثيف البدائل التعليمية في المدارس، عبر مفهوم قيادة المناهج مع الاستمرار، في تقديم وتطوير حزمة الحلول الإلكترونية، عبر بيئة تعليمية افتراضية بمناطق ومحافظات الحد الجنوبي.