وظائف شاغرة بعدة تخصصات في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات بالعاصمة الرياض، عن حاجتها لعدد من الموظفين ” إداريين ومهندسين ” ، وذلك طبقاً للتفاصيل التالية:

1- أخصائي مراقبة الجودة (Quality Control Specialist)

– المؤهل المطلوب: بكالوريوس.

– الأولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية.

– دوام كامل.

2- مشرف إنتاج (Production Supervisor)

– تشترط خبرة مسبقة.

– الأولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية.

– دوام كامل.

3- مهندس صناعي (Industrial Engineer)

– المؤهل المطلوب: بكالوريوس.

– الأولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية.

– دوام كامل.

4- مهندس كهربائي (Electrical engineer)

– المؤهل المطلوب: بكالوريوس.

– الأولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية.

– دوام كامل.

5- مهندس ميكانيكي (Mechanical Engineer)

– المؤهل المطلوب: بكالوريوس.

– الأولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية.

– دوام كامل.

6- مدخل بيانات (Data Entry)

– الأولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية.

– دوام كامل.

7- مسؤول تذاكر السفر (Ticket Officer)

– تشترط خبرة مسبقة.

– الأولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية.

– دوام كامل.

وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية لهم، مع ذكر المسمى الوظيفي، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]