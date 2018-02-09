وظائف شاغرة بعدة تخصصات في الرياض
أعلنت إحدى الشركات بالعاصمة الرياض، عن حاجتها لعدد من الموظفين ” إداريين ومهندسين ” ، وذلك طبقاً للتفاصيل التالية:
1- أخصائي مراقبة الجودة (Quality Control Specialist)
– المؤهل المطلوب: بكالوريوس.
– الأولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية.
– دوام كامل.
2- مشرف إنتاج (Production Supervisor)
– تشترط خبرة مسبقة.
– الأولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية.
– دوام كامل.
3- مهندس صناعي (Industrial Engineer)
– المؤهل المطلوب: بكالوريوس.
– الأولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية.
– دوام كامل.
4- مهندس كهربائي (Electrical engineer)
– المؤهل المطلوب: بكالوريوس.
– الأولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية.
– دوام كامل.
5- مهندس ميكانيكي (Mechanical Engineer)
– المؤهل المطلوب: بكالوريوس.
– الأولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية.
– دوام كامل.
6- مدخل بيانات (Data Entry)
– الأولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية.
– دوام كامل.
7- مسؤول تذاكر السفر (Ticket Officer)
– تشترط خبرة مسبقة.
– الأولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية.
– دوام كامل.
وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية لهم، مع ذكر المسمى الوظيفي، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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