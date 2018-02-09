ناسا: كوكيب يتجه إلى الأرض ويقترب بشدة ظهر اليوم

واشنطن(صدى):

كشف مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض، أن كويكب يقترب على بعد 64 ألف كيلو متر من الأرض بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأوضح المركز أن هذه الكويكب هو الثاني خلال أسبوع، وأقل من خمس بعد المسافة عن القمر، بينما يقدر حجم الكتلة الصخرية بنحو 50 قدمًا في 130 قدمًا.

ويحمل الكويكب اسم 2018 سي بي، هو قد يكون أكبر من الكويكب الذي انفجر فوق روسيا في عام 2013.

يذكر أنه قد مر كويكب، يوم الثلاثاء الماضي، على بعد 184 ألف كيلو متر، أكثر قليلاً من نصف المسافة للقمر.