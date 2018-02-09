70 شركة تتقدم لمزايدة بيع حقوق تسمية محطات مترو الرياض

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، عن قيام الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بإرسال عدة خطابات رسمية لأكثر من 70 شركة كبرى، ستقوم كل منهم بتقديم العرض الخاص لمشروع حقوق التسمية في محطات قطار الرياض، بعد ثلاثين يومًا، وذلك في إطار مزايدة بيع حقوق تسمية المحطات في المشروع ذاته.

حيث سيتم إعلان الفائزين في تسمية المحطات، وذلك بعد اعتماد الموافقة من الجهات العليا، وتقدم المزايدة فرصة نادرة أمام القطاع الخاص، للحصول على مجموعة من الخدمات والمزايا والتسهيلات التي تبرز علامتهم ومنتجاتهم أمام الشرائح المستهدفة من مستخدمي المشروع، سواء من خلال اللوحات الإرشادية أو الإعلانية، أو الخرائط والنشرات التي يصدرها المشروع، أو في محال التجزئة ومنافذ البيع، أو في موقع المشروع الإلكتروني، أو حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشمل الشركات التي ستقدم العروض مجالات عدة، حيث تضم شركات طيران، وشركات اتصالات، وشركات مطورة للأسواق التجارية، ومصارف، وشركات بتروكيماويات.