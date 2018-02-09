مبنى الترسيس التراثي بالمدينة يذهب للمنفعة العامة

نايف السالم(صدى):

وافق سمو الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث، على نزع ملكية مبنى الترسيس التراثي العائد للمواطن حسب بن عباس بن محمد شربتلي، لأجل المنفعة العامة.

وجاء في نص القرار الذي صادق عليه الأمير، أنه سيتم تشكيل لجنة من الإمارة والبلدية المختصة والهيئة للدخول للعقار بحضور المالك أو من يمثله، وحصر المواقع الأثرية التابعة له والمقرر نزع ملكيتها والتي تقع في حدود مخطط المشروع لصالح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأشار القرار إلى أن تلك الجهات ستحدد مندوبيها خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يوماً وتكون مهمتها أن تنهي اللجنة عملها خلال ستين يومًا من تاريخ هذا القرار وترفع اللجنة محاضرها للهيئة في نهاية المدة المحددة.

كما سيتم تشكيل لجنة لتقدير تعويض المبنى التراثي المقرر نزع ملكيته من مندوبين من الهيئة ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة المالية واثنين من أهل الخبرة في العقار ترشحهما الغرفة التجارية بالمنطقة وفقاً لأحكام المادة (7) من النظام، على أن يتم تسمية مندوبيهم خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.

وتضمنم القرار أن تبدأ لجنة التقدير في تقدير التعويض خلال ستين يوماً من تاريخ هذا القرار والانتهاء منه بموعد لا يتجاوز تسعين يوماً من تاريخ هذا القرار.

وكذلك سيتم إلغاء قرار نزع الملكية رقم 17504 وتاريخ 16/10/1438هـ القاضي بالموافقة على البدء في نزع ملكية مبنى الترسيس التراثي العائد للمواطن محمد بن وجيه شربتلي لاختلاف اسم المالك في الصك عن قرار نزع الملكية.