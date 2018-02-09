محكمة كويتية تقضي بالإفراج عن سيدة روسية بكفالة 30 مليون دولار

خالد الظفيري(صدى):

قامت محكمة في الكويت؛ بإصدار أمرًا يقضي بالإفراج، بكفالة عن المواطنة الروسية ماريا لازاريفا، المحتجزة منذ نهاية العام الماضي، حيث أفاد محاموها، بأنه تم إطلاق سراح ماريا لازاريفا، وزميلها بكفالة تقدر بـ30 مليون دولار، وأن العمل جار على نفي الاتهامات المنسوبة إليهما.

ولفتوا الانتباه إلى أن، تم دفعها مقابل 3 أشخاص، الكفالة تم دفعها مقابل 3 أشخاص، فإضافة إلى ” لازاريفا ” تم إطلاق سراح زميلها في شركة ” KGLI ” سعيد دشتي، والمدير السابق للدائرة المالية لدائرة موانئ الكويت، عبد الله الشمالي.

كما أكد المحامون أن ” KGLI ” قدمت لهذه الدائرة، الخدمات الاستشارية الثمينة، مقابل الأموال وفق الاتفاق الموجود، وأشاروا إلى أن صندوق The Port Fund، يقوم حاليا بإعادة الاستثمارات الأولية، والفوائد التي تصل إلى 100% لجميع المستثمرين.

يُذكر أنه تم احتجاز ” لازاريفا ” التي تحتل منصب نائب الرئيس، والمدير لشركة ” KGLI ” في نوفمبر الماضي، وفي الوقت ذاته تم احتجاز زميلها سعيد دشتي، وذلك بتهمة اختلاس الأموال، التي استثمرتها دائرة موانئ الكويت في صندوق The Port Fund، الاستثماري بقيادة شركة ” KGHL ” .