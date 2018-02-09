انتحار رجل أضاع أوراق اليانصيب بعد فوزه بالجائزة الكبرى

بانكوك(صدى):

أنهى شخص تايلاندي يٌدعى جيراوات البالغ من العمر 43 عاما ، بإطلاق النار على رأسه، بعدما اكتشف اختفاء 7 أوراق اليانصيب التي فاز بها بـ1.3 مليون دولار، وظن أن حياته ستنقلب رأسا على عقب.

وكان فاز جيراوات في نوفمبر الماضي بالجائزة الكبرى وقدرها 42 مليون بات تايلاندي أي ما يعادل 1,3 مليون دولار، لكن فرحته لم تدم طويلا، إذ اختفت أوراق اليانصيب بشكل غامض في أقل من يوم.

وأصيب الفائز غير المحظوظ باكتئاب حاد بعدما اكتشف ضياع الأوراق وظل غير قادر طيلة أشهر على العودة إلى مزاولة عمله مجددا.

وأطلق جيراوات النار على رأسه، وكتب في وصيته ” أنا آسف حقا، رجاءً، لا تؤذوا عائلتي، لقد فزت باليانصيب ” .