رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي
التقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه في مكتبه بمقر قيادة الجيش في مدينة راولبندي رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي الجنرال ميخيل كوستاراكوس الذي يزور باكستان حالياً .
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الجانبين بحثا خلال اللقاء عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضايا الأمنية الإقليمية .
وأشاد الجنرال كوستاراكوس بمساهمات الجيش الباكستاني وجهوده المستمرة لمحاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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