رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي

إسلام آباد(صدى):

التقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه في مكتبه بمقر قيادة الجيش في مدينة راولبندي رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي الجنرال ميخيل كوستاراكوس الذي يزور باكستان حالياً .

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الجانبين بحثا خلال اللقاء عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضايا الأمنية الإقليمية .

وأشاد الجنرال كوستاراكوس بمساهمات الجيش الباكستاني وجهوده المستمرة لمحاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.