  • الجمعة 9

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. استكمال الجولة الـ21 بـ3 مباريات والهروب من الهبوط كلمة السر

استكمال الجولة الـ21 بـ3 مباريات والهروب من الهبوط كلمة السر

استكمال الجولة الـ21 بـ3 مباريات والهروب من الهبوط كلمة السر
نواف السالم(صدى):

يشهد، اليوم الجمعة، إقامة 3 مباريات، في إطار الجولة الـ21 من دوري المحترفين، على رأسها مواجهة الاتحاد والقادسية، والباطن والرائد، وأحد والتعاون.
ويلتقي الاتحاد صاحب المركز الـ 5 برصيد 28 نقطة، بنظيره القادسية صاحب المركز الـ12 برصيد 17 نقطة، في تمام الساعة 8:20 مساءً، على ملعب الأمير سعود بن جلوي.
بينما يواجه الباطن صاحب المركز الـ 10 نظيره الرائد صاحب المركز الـ 14 والأخير،في تمام الساعة 3:50 مساءً، على ملعب الملك عبد الله ببريدة.
والمواجهة الثالثة بين أحد صاحب المركز الـ 13، ونظيره التعاون، صاحب المركز الـ 6 ،على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية، في تمام الساعة 6:55 مساءً.
والعامل المشترك في المباريات الثلاثة، هو سعي كلا من الرائد والقادسية، وأحد؛ للهروب من شبح الهبوط في مواجهاتهم، اليوم.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *