استكمال الجولة الـ21 بـ3 مباريات والهروب من الهبوط كلمة السر

نواف السالم(صدى):

يشهد، اليوم الجمعة، إقامة 3 مباريات، في إطار الجولة الـ21 من دوري المحترفين، على رأسها مواجهة الاتحاد والقادسية، والباطن والرائد، وأحد والتعاون.

ويلتقي الاتحاد صاحب المركز الـ 5 برصيد 28 نقطة، بنظيره القادسية صاحب المركز الـ12 برصيد 17 نقطة، في تمام الساعة 8:20 مساءً، على ملعب الأمير سعود بن جلوي.

بينما يواجه الباطن صاحب المركز الـ 10 نظيره الرائد صاحب المركز الـ 14 والأخير،في تمام الساعة 3:50 مساءً، على ملعب الملك عبد الله ببريدة.

والمواجهة الثالثة بين أحد صاحب المركز الـ 13، ونظيره التعاون، صاحب المركز الـ 6 ،على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية، في تمام الساعة 6:55 مساءً.

والعامل المشترك في المباريات الثلاثة، هو سعي كلا من الرائد والقادسية، وأحد؛ للهروب من شبح الهبوط في مواجهاتهم، اليوم.