تناولي هذه الأطعمة لشعر أكثر كثافة

لندن(صدى):

كشف خبراء الصحة عن وجود العديد من الأطعمة الصحية التي تساعد على نمو الشعر وزيادة كثافته، وخاصة تلك التي تحتوي على عناصر الفلافونويدات المضادة للأكسدة والتي تقوي بصيلات الشعر، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالحديد التي تغذي خلايا الدم الحمراء، والأغذية الغنية بالبروتين الذي يساهم في نمو الشعر.

فيما يلي 10 أطعمة تزيد من كثافة الشعر، وفق ما نقلت صحيفة ” دايلي ميل ” البريطانية:

1- المانجو

تحتوي ثمرة المانجو على عناصر السيليكا المعدنية المكونة من النسيج الضام الذي يساعد على تعزيز نمو الشعر. أهم المكونات الغذائية في المانجو: السيليكا، فيتامينات A و B6 وC، حمض الفوليك.

يمكن تناول شريحتين متوسطتي الحجم من المانجو كوجبة خفيفة أو بعد وجبة الطعام.

2- فول الصويا

يعتقد أن البقوليات مثل الفاصولياء وفول الصويا، تمنع تشكيل هرمون يعرف باسم ديهيدروتستوستيرون الذي يتسبب في فقدان الشعر. ويحتوي فول الصويا على العناصر الغذائية التالية: الحديد، أوميغا 3، فيتامين B2، والمغنيزيوم.

يمكن تناول كمية تعادل 75 غراماً من فول الصويا مرة واحدة في الأسبوع.

3- البيض

من المعروف أن البيض غني بالبروتينات التي تساهم بدورها على تعزيز إنتاج عنصر الكولاجين الذي يحيط بخصال الشعر ويدعمها، إلا أن الكولاجين ينقص مع التقدم في العمر ما يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل أسهل.

ويتميز البيض باحتوائه على العناصر الغذائية التالية: فتيامين A و D، البروتين، الزينك، اللوتين، الكاروتين. وينصح بتناول بيضة مسلوقة أربع مرات في الأسبوع على أقل تقدير.

4- أعشاب البحر

أعشاب البحر غنية بعناصر غذائية عديدة مثل الحديد وعنصر “إل يسن” والأحماض الأمينية، التي تؤثر بشكل مباشر على نمو الشعر. إذ يضمن الحديد إنتاج خلايا الدم الحمراء، في حين يسهل عنصر “إل يسن” امتصاص الحديد، ويعتبر أي نقص في هذه العناصر عاملاً مسبباً لفقدان الشعر.

العناصر الغذائية الرئيسية في أعشاب البحر: الحديد، إل يسين، فيتامين B2 و B5، حمض الفوليك، المغنيزيوم.

ينصح بتناول 10 جرام من أعشاب البحر بشكل يومي.

5- التين

يعد التين مصدراً رئيسياً لعنصر الحديد، الذي يعتبر أمراً ضرورياً لنمو شعر صحي ولماع.

العناصر الغذائية الرئيسية: الحديد، البوتاسيوم، المغنيزيوم، فيتامين A، و E

وينصح تناول حبتي تين يومياً، ويمكن الاستعاضة عن التين بالفواكه المجففة والتوت.

6- بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على نسبة عالية من عنصر أوميغا 3، الذي يساعد في تغذية الشعر، ويحول دون جفافه وضعفه. العناصر الغذائية الرئيسية: أوميغا 3، فيتامين B1، المغنيسيوم، الفوسفور، السيلينيوم.

كيفية تناول بذور الكتان: تناولي ما يصل إلى ملعقة كبيرة في اليوم، إما كوجبة خفيفة أو رشها على وجبات الطعام.

7- بذور اليقطين

بذور اليقطين غنية بالبروتين والزنك، وهما عنصران يدعمان التكاثر الخلوي ويعززان المناعة، الأمر الذي يساهم في نمو الشعر.

المغذيات الرئيسية: الزنك، الحديد، الفوسفور، المغنيزيوم، المنغنيز، النحاس والبروتين.

كيفية تناول الطعام: ينصح بتناول ملعقة كبيرة من بذور الكتان في اليوم عبر مزجها مع الطعام.

8- التوت

يحتوي التوت على نسبة عالية من الكولاجين وفيتامين C الذي يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، في حين تعمل مضادات الأكسدة على حماية بصيلات الشعر من الأضرار.

المغذيات الرئيسية: فيتامين C، البوتاسيوم.

كيفية تناول الطعام: ينصح بتناول كمية بحجم راحة اليد من التوت بشكل يومي.

9- الأفوكادو

يعتبر فيتامين E من أهم العنصار التي تحتوي عليها ثمار الأفوكادو، ويساعد على امتصاص الأوكسجين ويحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، الأمر الذي يؤدي لتعزيز نمو الشعر الصحي.

العناصر الغذائية الرئيسية: فيتامين E، البوتاسيوم، أوميغا 9، وحامض الفوليك.

كيفية تناول الطعام: ينصح بتناول ثمرة أفوكادو متوسطة الحجم من مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع.

10- الخضروات الورقية

تعزز الخضار الورقية مثل الجرجير والسبانخ والملفوف إنتاج الكيراتين الذي يقوي بصيلات الشعر.

المغذيات الرئيسية: الفيتامينات A، C، و K، فيتامينات B بأنواعها، البوتاسيوم، حمض الفوليك.

كيفية تناول الطعام: ينصح بتناول 100 جرام من الخضار الورقية كل يوم على شكل سلطة أو كجزء من وجبة.