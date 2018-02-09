تعرف على الـ 5 شروط المقترحة لمنح الجنسية تلقائيا لمواليد المملكة

نايف السالم(صدى):

شمل مشروع التعديلات على نظام الجنسية، المقدم من عضوتي الشورى، ثريا عبيد ووفاء طيبة، منح الجنسية تلقائيًا لمن ولد داخل المملكة، أو خارجها من أب أجنبي وأم سعودية، إذا توافرت فيه 5 شروط مقترحة وهي كالآتي:

يجب أن يكون قد بلغ سن الرشد، وأن يتخلى عن جنسية والده رسميًا، بالإضافة إلى إجادته اللغة العربية، وأن تكون له صفة الإقامة مدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية، عند بلوغه سن الرشد، وأن يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي.

يُذكر أن اقتراحات منح الجنسية، جاءت على خلفية تعزيز مواطنة المرأة، ورفع أضرار عدم حصول أبناء المملكة على الجنسية، بالإضافة لحماية النسيج الاجتماعي من أشكال التمييز.