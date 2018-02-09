ضاحي خلفان يكشف ما فعله الأمير محمد بن سلمان في ” أزمة قطر “

طلال الضوي(صدى):

أكد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي السابق، أن سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان جعل أزمة قطر “ بحجم الرزمة ” .

وكتب خلفان في تغريدة عبر حسابه بـ ” تويتر ” : “ ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قزم أزمة قطر لتصبح بحجم الرزمة ” .

كما أشار في تغريدة أخرى إلى خسائر اقتصادية تعرضت لها قطر، وكتب: ” أخبار عن خسائر قطرية تعصف بالاستثمارات التابعة للحمدين ” .

يذكر أن مقاطعة الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) تدخل شهرها الثامن للدويلة قطر، على خلفية دعمها الإرهاب، والجماعات الإرهابية في المنطقة ومناطق الصراع.