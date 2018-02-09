وزير الإسكان: مفاوضات بين الوزارة وشركات أجنبية لتسريع بناء المساكن
صرَّح ماجد الحقيل، وزير الإسكان، أمس الخميس، بأن هناك مفاوضات تجرى بين الوزارة وشركات أجنبية ذات خبرة في المشاريع الإسكانية؛ لتسريع حركة بناء المساكن بجودة عالية.
وأضاف ” الحقيل ” خلال تصريحات على هامش لقاءه بالعقاريين، أن الوزارة تدرس مجموعة خياريات لتوفير أراض مطورة، مشيراً إلى أنه تم البدء في برنامج تحت مسمى تحفيز الأراضي البيضاء، لكنه لم يكون على المستوى.
مواطن 123456[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 26 دقيقة
يا معالي الوزير المحتاجين للمساكن المواطنين — العقاريين محتاجين لاموال المواطنين