وزير الإسكان: مفاوضات بين الوزارة وشركات أجنبية لتسريع بناء المساكن

عادل الحربي(صدى):

صرَّح ماجد الحقيل، وزير الإسكان، أمس الخميس، بأن هناك مفاوضات تجرى بين الوزارة وشركات أجنبية ذات خبرة في المشاريع الإسكانية؛ لتسريع حركة بناء المساكن بجودة عالية.

وأضاف ” الحقيل ” خلال تصريحات على هامش لقاءه بالعقاريين، أن الوزارة تدرس مجموعة خياريات لتوفير أراض مطورة، مشيراً إلى أنه تم البدء في برنامج تحت مسمى تحفيز الأراضي البيضاء، لكنه لم يكون على المستوى.