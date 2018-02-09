لمشاهدة الديربي أحد مقاهي الرياض يفرض 250 ريال للشخص

ماجد محمد(صدى):

تشهد مباريات الديربي بين الأندية الكبرى في دوري المحترفين، في العادة إقبال كثيف للجماهير على المقاهي المختلفة؛ لمشاهدة المباراة مع الأصدقاء والاستمتاع بها؛ إلا أن المبلغ المالي الذي يتم دفعه إلى صاحب المقهى يأتي ليصيب حالة الاستمتاع بحالة من الغضب.

وفي ظل ارتفاع عدد المقاهي المستغلة للمباريات الهامة، كشف مصادر، عن اشتراط أحد المقاهي في الرياض، دفع 250 ريالاً للشخص الواحد مقابل حجز كرسي جلوس لمشاهدة مباراة الديربي، التي أقيمت أمس بين الهلال والنصر، في إطار الجولة الـ21 من دوري المحترفين.

وأعرب الجماهير عن غضبهم من استغلال أصحاب المقاهي لهم، وفرض مبالغ مالية ضخمة مقابل مشاهدة المباراة، وهناك بعض المقاهي والمطاعم التي تشترط مبالغ مقطوعة تصل إلى 50 ريالاً للشخص، وأخرى تشترط أن يطلب الزبون مشروبات ومأكولات بمبلغ لا يقل عن 100 ريال أثناء مشاهدته للمباراة، وعليه أن يدفع هذه المبالغ للمشروبات والمأكولات حتى إذا لم يرغب فيها ولم يستهلكها.

وفي هذا السياق أشار متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، إلى أنه في حال قام المقهى بتعليق لافتة كبيرة توضح للزبائن فرض هذا المبلغ، أو قام بإضافة هذه الرسوم لقائمة الطلبات (المنيو) فإنها لا تعتبر مخالفة، أي أن المخالفة فقط في حالة إخفاء الأسعار عن الزبائن.