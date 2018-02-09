زيادة مبيعات خدمة ” مدى ” إلى 200 مليار ريال في 2017

نايف السالم(صدى):

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، أن قيمة مبيعات خدمة ” مدى ” سجلت نمواً بنسبة 10% بحيث وصلت إلى ما يزيد عن 200 مليار ريال، في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وأشارت ” ساما ” ، إلى أن مبيعات الخدمة شهدت زيادة تراكمية بنسبة 409% لفترة السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أن حجم عملياتها وصل إلى 708 ملايين عملية بزيادة 35% في ديسمبر 2017، عن العمليات المنفذة عبر أنظمة الدفع، بالمقارنة بذات الفترة من 2016.

ولفتت المؤسسة إلى أن مبيعات الخدمة زادت تراكميًا للسنوات العشر الأخيرة بنسبة تتجاوز الـ 615 %، وذلك في إطار التوسع في بنية أجهزة نقاط البيع التي وصل عددها خلال عام 2017 إلى 303464 جهازاً بإضافة 27296 جهازاً جديداً للمنظومة.

كما أصدرت المصارف السعودية ما يزيد عن 1.86 مليون بطاية ” مدى ” ، جديدة خلال العام الماضي 2017، ليصل مجموع البطاقات المصدّرة من قبل المصارف السعودية بنهاية العام إلى 28.402.914 بطاقة.

وارتفع معدل إصدار بطاقات ” مدى ” مسبقة الدفع خلال العام الماضي، مسجلاً إقبالاً متزايداً خلال العام الماضي أسفر عن إصدار 2.030.972 بطاقة جديدة.