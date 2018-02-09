” المباحث الإدارية ” : ارتفاع مطرد للبلاغات والقضايا خلال آخر 5 سنوات

حمود العنزي(صدى):

أعلنت المباحث الإدارية عن الارتفاع المستمر للبلاغات والقضايا التي باشرتها، وذلك خلال الخمس سنوات الماضية، حيث بلغ عدد هذه البلاغات والقضايا نحو 11278 بلاغًا وقضية لعام 1438هـ ، وذلك بارتفاع بنسبة 51 % بالمقارنة مع عام 1434، والذي باشرت خلاله 5761 قضية وبلاغاً.

فيما أشارت إحصاءات رسمية صادرة عن رئاسة أمن الدولة، إلى تورط 30514 شخصاً، منهم 20187 مواطناً، و9697 شخصاً غير سعودي، وذلك في القضايا التي باشرتها المباحث الإدارية.

جدير بالذكر أن المباحث الإدارية قد باشرت خلال السنوات الخمس الماضية، عددًا يقدر بنحو 37840 بلاغًا وقضية، وذلك بداية من عام 1434هـ وحتى عام 1438هـ.