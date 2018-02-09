فتاة تشعل النيران بمنزل الزوجية عقب اكتشاف خيانة زوجها

القاهرة(صدى):

أقدمت زوجة مصرية ” 19 عاماً ” ، على إضرام النيران بشقتها عقب علمها بخيانة زوجها لها، ما أسفر عن إصابتها بحروق بأماكن متفرقة بالجسم .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الشرطة المصرية بلاغ من مستشفى في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية المصرية، يفيد بوصول ربة منزل مٌصابة بحروق بالقدم اليسرى والفخد الأيسر وجارى عمل اللازم لعلاجها .

وبانتقال رجل الشرطة لمكان الحادث والفحص، تبين قيام الزوجة بإحضار جركن بنزين وإضرام النيران بشقتها عقب علمها بوجود علاقة بين زوجها وإحدى الفتيات، وعلى إثر ذلك أشعلت النيران فى منزل الزوجية مما أسفر عن إصابتها بحروق بالجسم .