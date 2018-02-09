” الهيل ” يوضح القصة الكاملة لمحاولة اغتياله بلندن

طلال الضوي(صدى):

كشف المعارض القطري خالد الهيل، عن تفاصيل محاولة اغتياله الفاشلة في لندن.

وقال ” الهيل ” ، إن عملية استهدافة، يقف خلفها بطبيعة الحال تنظيم الحمدين، موضحًا أنها عملية مرتب لها، ومخططة.

وأضاف أنه وجد أمامه دراجة يستقلها شخص من ذوي البشرة السمراء، عندما كان يقود سيارته بأحد الشوارع الرئيسية في لندن، أثناء توقفه أمام إشارة مرورية بالقرب من أحد الفنادق.

وتابع: اتجه الشخص إلي مباشرة وتعدى علي محاولاً إشغالي بإحدى يديه وطعني باليد الأخرى، مشيرًا إلى أنه استطاع المقاومة والتي نتج عنها سقوط الشخص المعتدي من الدراجة.

واستكمل: ” الشخص بعد الاعتداء حاول استدراجي للحاق به إلى موقع مجاور كان يتواجد به مجموعة من الأشخاص القطريين الذين كانوا مبتهجين بما قام به، إلا أن صديقي المرافق منعني من اللحاق به ” .