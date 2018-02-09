” دياز ” يكشف أسباب فشل الهلال في اقتناص الفوز أمام النصر

ماجد محمد(صدى):

كشف المدير الفني للهلال رامون دياز، عن أسباب تعادل الزعيم والنصر في ديربي الأمس، الذي أقيم في إطارالجولة الـ21 من دوري المحترفين.

وقال ” دياز ” ، إن دفاع النصر كان متميزًا، وهو ما منع الزعيم من اقتناص الفوز، متقبلًا التعادل الايجابي بهدفين لكلا منهما.

وأشاد مدرب الهلال بأداء الفريقين، حيث رأى أنهما قدما مباراة رائعة، وممتعة، مشيرًا إلى أن لاعبيه نجحوا في العودة إلى المباراة مرة ثانية في الشوط الثاني.

وعن المغربي بن شرقي، المنضم حديثًا للزعيم، قال: ” بن شرقي لاعب جاهز، وعاد إلينا وهو في قمة تألقه مع منتخب بلاده للمحليين، قدم مباراة جيدة واستطاع تسجيل هدف في أول مشاركة له ” .