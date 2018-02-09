باكستان: الحديث عن تدويل الحرمين ” خزعبلات “

إسلام آباد(صدى):

وصف خرم دستغير خان، وزير الدفاع الباكستاني، الحديث عن ” تدويل الحج ” ، بالخزعبلات التي لا يجب الالتفات إليها، مؤكداً أن خدمة الحرمين الشريفين أمانة كانت وستبقى مع المملكة.

وأشار ” خان ” في تصريحات صحفية، إلى أن باكستان تطمح أن تكون جزءاً أساسياً من رؤية٢٠٣٠، مشيراً إلى أن التعاون مع المملكة دخل مرحلة جديدة.

وأكد أن علاقة باكستان مع المملكة تحولت إلى شراكة أكثر جدية، ليس فقط في مجال الدفاع ولكن في الاقتصاد والتجارة كذلك، لافتاً إلى سعيها إلى تصنيع بعض معدات الدفاع داخل المملكة.