مسؤول إيراني: يجب على الغرب ضمان نجاح الاتفاق النووي أولا
قال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أنه ينبغي على الغرب قبل محاولتهم التفاوض بشأن قضايا أخرى، ضمان نجاح الاتفاق النووي الذي تم في عام 2015م، قائلاً: ” اجعلوا من الاتفاق تجربة ناجحة ثم نناقش قضايا أخرى ” ، مشيراً بذلك إلى الولايات المتحدة و الأوروبيين.
جاء ذلك خلال حديثه بمؤتمر اقتصادي في باريس، أمس الخميس، حيث دلَ ذلك على استطاعة القوى العالمية مناقشة الجمهورية الإسلامية حول برنامجها الصاروخي أو أنشطتها في المنطقة، كما لفت ” عراقجي ” ، إلى أن نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط، ليس له علاقة بالاتفاق النووي – على حد قوله.
يذكر أن إيران قد رفضت مناقشة برنامجها الصاروخي مطلقاً، وذلك تنفيذاً لرغبة الولايات المتحدة والأوروبيون، مبررة ذلك بأن طبيعة البرنامج ” دفاعية محضة ” .
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