مسؤول إيراني: يجب على الغرب ضمان نجاح الاتفاق النووي أولا

طهران(صدى):

قال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أنه ينبغي على الغرب قبل محاولتهم التفاوض بشأن قضايا أخرى، ضمان نجاح الاتفاق النووي الذي تم في عام 2015م، قائلاً: ” اجعلوا من الاتفاق تجربة ناجحة ثم نناقش قضايا أخرى ” ، مشيراً بذلك إلى الولايات المتحدة و الأوروبيين.

جاء ذلك خلال حديثه بمؤتمر اقتصادي في باريس، أمس الخميس، حيث دلَ ذلك على استطاعة القوى العالمية مناقشة الجمهورية الإسلامية حول برنامجها الصاروخي أو أنشطتها في المنطقة، كما لفت ” عراقجي ” ، إلى أن نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط، ليس له علاقة بالاتفاق النووي – على حد قوله.

يذكر أن إيران قد رفضت مناقشة برنامجها الصاروخي مطلقاً، وذلك تنفيذاً لرغبة الولايات المتحدة والأوروبيون، مبررة ذلك بأن طبيعة البرنامج ” دفاعية محضة ” .