الإدارة العامة للبرامج والأنشطة بوكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة تنظم الملتقى الأول

نايف السالم(صدى):

نَظَّمت الإدارة العامة للبرامج والأنشطة بوكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأول الملتقى الأول لمشرفي ومشرفات البرامج والأنشطة بفروع المناطق بالمملكة.

أقيم الملتقى في قاعة المقصورة بمدينة الرياض والذي يهدف إلى رفع مستوى البرامج الموجهة للمستفيدين في الدور الإيوائية و وضع آلية موحدة لمتابعة أداء الفروع وتبادل الخبرات بين المشرفين والتعرف على الصعوبات التي تواجههم وتواجه العاملين في البرامج و وضع الحلول لها كذلك التعرف على كيفية الاستثمار الأمثل لموارد المجتمع في دعم البرامج والتعاون مع مراكز التنمية واللجان للإستفادة من برامجها فيما يخدم الفئات المشمولين بالرعاية في الدور الإيوائية.

افتتح اللقاء مدير الإدارة العامة للبرامج والأنشطة بالوكالة الاستاذ محمد القصير والذي استعرض خطة الإدارة العامة للبرامج لهذا العام وآليات المتابعة والتقارير بعدها اٌستعرضت برامج التعليم في الدور الإيوائية ومعوقاتها بالإضافة إلى كيفية الإستثمار الأمثل لموارد المجتمع في دعم البرامج والأنشطة في الفروع الإيوائية وأختتم اللقاء بعرض للتجارب الناجحة والمميزة لمجموعة من الدور والمراكز .

حضر الملتقى اكثر من 30 مشرف و مشرفة في الفروع ومكاتب الإشراف التابعة للوزارة بمناطق المملكة والذين أثروا اللقاء بمداخلاتهم و استفساراتهم فيما يختص بأنشطة فروعهم.

الجدير بالذكر أن هذا الملتقى هو عبارة عن إنطلاقة لعدة ملتقيات ستقام في الأيام المقبلة والتي تستهدف تطوير وتحسين الأداء لمنظومة البرامج والأنشطة في الدور الإيوائية للأيتام والأحداث والمعاقين والمسنين والتي ترعاهم الوزارة.

