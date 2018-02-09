التعليم: إطلاق حملة ” خط مساندة الأطفال ” الأسبوع المقبل

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة التعليم، توجيهات بإطلاق حملة ” خط مساندة الطفل ” ، الأسبوع المقبل، في جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات خلال الفترة من 18 – 22 جماد الأول الحالي.

وتهدف الحملة، إلى التعريف بالخط الذي يحمل رقم 116111، وما يقدمه من خدمات، وتعريف الأهالي، والأطفال، بدور الخط كجهة داعمة للأطفال، بحيث تقدم خدمات الحماية والمساندة لهم و لجميع طلاب وطالبات مراحل التعليم بجميع المدارس.

وأوضحت الوزارة أن الحملة، تهدف كذلك إلى تمكين طلاب مرحلة التعليم العام، من الاتصال به مجاناً، وطلب المشورة المناسبة مع إحالة مشكلاتهم إلى جهات الاختصاص لمعالجتها إذا لزم الأمر.

وأضافت الوزارة أن الحملة تتضمن التوعية من خلال الأفلام الإعلانية والمطبوعات الخاصة بخط المساندة.