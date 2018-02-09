اتهام حارس ثلاجة باغتصاب نجمة مشهورة عقب قتلها

موسكو(صدى):

طرد حارس ثلاجة موتى من عمله بعد اتهامه باغتصاب جثة نجمة تليفزيونية روسية قُتلت قبل نحو 10 سنوات.

حيث اكتشفت الشرطة الروسية الجريمة بالصدفة، بعد إخراج جثة أوكسانا أوبليكيفا مؤخرا ، لمعانيتها مجددا للتعرف على قاتلها إثر تلقيها معلومات جديدة عن المجرم ، حيث كان قد تم العثور على جثتها جانب الطريق عام 2008 .

وبحسب الفحوصات الجنائية التي أجريت على جثة الحسناء المقتولة، أنها اغتصبت بعد مقتلها، وأن فحص الـ ” دي إن ايه ” أشار إلى أن عامل الثلاجة ” 37 عاما ” ، هو الذي قام بذلك الأمر البشع.

وقال ألكسندر بعد طرده من العمل في تصريحات لصحف روسية ، ” بالطبع لا أستطيع مجادلة العلم، ولم أستطع العثور على وظيفة لأكثر من 3 شهور ” ، مشيرًا إلى أن زوجته هجرته وغيّرت رقم هاتفها المتحرك حتى لا يتصل بها ” .