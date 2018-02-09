اتهام حارس ثلاجة باغتصاب نجمة مشهورة عقب قتلها
طرد حارس ثلاجة موتى من عمله بعد اتهامه باغتصاب جثة نجمة تليفزيونية روسية قُتلت قبل نحو 10 سنوات.
حيث اكتشفت الشرطة الروسية الجريمة بالصدفة، بعد إخراج جثة أوكسانا أوبليكيفا مؤخرا ، لمعانيتها مجددا للتعرف على قاتلها إثر تلقيها معلومات جديدة عن المجرم ، حيث كان قد تم العثور على جثتها جانب الطريق عام 2008 .
وبحسب الفحوصات الجنائية التي أجريت على جثة الحسناء المقتولة، أنها اغتصبت بعد مقتلها، وأن فحص الـ ” دي إن ايه ” أشار إلى أن عامل الثلاجة ” 37 عاما ” ، هو الذي قام بذلك الأمر البشع.
وقال ألكسندر بعد طرده من العمل في تصريحات لصحف روسية ، ” بالطبع لا أستطيع مجادلة العلم، ولم أستطع العثور على وظيفة لأكثر من 3 شهور ” ، مشيرًا إلى أن زوجته هجرته وغيّرت رقم هاتفها المتحرك حتى لا يتصل بها ” .
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