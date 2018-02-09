الجيش المصري يبدأ خطة شاملة لمجابهة الإرهاب في مناطق متفرقة

القاهرة(صدى):

كشف الجيش المصري، اليوم الجمعة، عن بدء تنفيذ خطة مجابهة شاملة، للإرهابيين في سيناء.

وقال الجيش في بيان له، إن مناطق المجابهة ستشمل كل من : شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وأشار البيان إلى أن الهدف من العملية هو إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية، بجانب اقتلاع جذور الإرهاب، وتطهير تلك المناطق من العناصر الإرهابية.

وأوضح البيان إن تلك الخطة؛ في إطار تكليف فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية ، بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة.