شقيقة كيم جونغ تصل كوريا الجنوبية

سول(صدى):

ذكرت أحد المصادر، أن ” كيم يو جونغ ” شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وصلت اليوم الجمعة، لكوريا الجنوبية؛ لتكون أول فرد من العائلة الحاكمة في ” بيونغ يانغ ” .

وأشارت المصادر إلى أن كيم يو جونغ، أول فرد في العائلة الحاكمة يزور الجنوب، بينما يعد الرئيس الشرفي كيم يونغ نام، هو أكبر مسؤول كوري شمالي يعبر الحدود بين الكوريتين.

يُذكر أن الطائرة هبطت بمطار ” إنتشون ” الدولي، حيث كان برفقتها وفد كوري شمالي، يضم مسؤولين بارزين من بينهم، الرئيس الشرفي للشمال كيم يونغ نام، بالإضافة إلى أن الوفد يقوم بزيارة إلى كوريا الجنوبية ،لمدة 3 أيام في الفترة من 9 إلى 11 فبراير.