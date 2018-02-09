الهلال يفتقد لخدمات لاعبه أمام الشباب

نواف السالم(صدى):

تشهد مباراة الهلال والشباب، القادمة في إطار الجولة الـ22 من دوري المحترفين، غياب اللاعب ياسر الشهراني.

ومن المقرر أن يتغيب ” الشهراني ” عن المباراة؛ نظرًا لحصولة على عدد من البطاقات الصفراء، حيث تلقى البطاقة الأخيرة في مواجهة الهلال والنصر الخميس الماضي.

وانتهى ديربي الهلال والنصر، بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكلا منها، حيث مازال الزعيم يغرد في الصدارة برصيد 43 نقطة.