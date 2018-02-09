حمود العنزي(صدى):

قرر برنامج العمالة المنزلية ” مساند ” ، إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من توثيق عقود العمالة المنزلية حالياً بشكل مؤقت، وذلك إلى حين إشعار آخر بشأن هذه الفئة.

حيث تم منح مهلة 6 شهور، بداية من ديسمبر الماضي، لإصدار بطاقة مسبقة الدفع برواتب العمالة المنزلية وتوثيق العقد، وذلك لحفظ حقوق جميع الأطراف، بينما يتم توقيع عقوبات على المخالفين بعد هذه المهلة، وذلك وفقاً لما أكدته وزارة العمل.

ولفت ” العمالة المنزلية ” ، أمس الخميس، إلى أن مدة التأشيرة لها صلاحية عامان، وتبلغ كل خدمة إلكترونية عبر البرنامج 150 ريال، فيما قام 81% من المواطنين بسداد رواتب العمالة المنزلية نقداً، إضافة لـ 91% منهم قاموا بتسديدها عن طريق الحوالات البنكية.