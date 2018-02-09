تراجع جماعي للعملات الرقمية وسط تذبذب البتكوين

علي القحطاني(صدى):

يواصل سوق العملات الرقمية، تراجعه، في ظل أداء متذبذب للبتكوين، الذي انخفض إلى أدنى 8 آلاف دولار.

وشهدت تعاملات اليوم الجمعة، انخفاض بتكوين بنسبة 3.90% إلى 7917 دولارًا، وذلك بعد أن تجاوزت 8600 دولار أمس.

وهبطت ” الريبل ” بنسبة 3.10% إلى 78 سنتًا، فيما تراجعت “إثريوم” بنسبة 2.15% إلى 799 دولارًا.

وانخفضت ” بتكوين كاش ” بنسبة 1.60 إلى 1259 دولارًا، بينما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 382 مليار دولار، انخفاضًا من 402 مليار دولار خلال تعاملات أمس الخميس، بخسارة قدرها 20 مليارًا، وذلك بالتزامن زيادة التحذيرات من التقلبات الحادة للأسهم العالمية.