الحقيل: التملك سيصل إلى أكثر من 52% بحلول 2020

سالم المطيري(صدى):

أوضح ماجد الحقيل، وزير الإسكان، أن برنامج سكني يرتكز على عدة محاور، ومنها: إيجاد التنظيمات الأفضل، وتوفير المساكن بحسب قدرات المواطن، وتوفير التمويل بالتعاون مع مؤسسات التمويل.

وأضاف ” الحقيل ” خلال لقاءه بالإعلاميين، مساء أمس، أن الهدف من البرنامج هو تخفيض سن التملك للمساكن من سن الأربعين والخمسين إلى العشرينات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على رفع حجم التمويل العقاري إلى 502 مليار بحلول عام 2020مـ، من 290 مليار ريال حالياً.

وتوقع وزير الإسكان، وصول التملك في 2020 إلى ما يزيد عن 52%، مؤكداً أن الهدف هو الوصول بالمحتوى الوطني في قطاع الإسكان إلى 18% بحلول 2030 م.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن المسجلين في برنامج ” إيجار ” تجاوز 5 آلاف، وسيتم تفعيل بوابة العقد الموحد الأسبوع المقبل، مؤكداً أن الوزارة ستبدأ وفق العقود البيعية.