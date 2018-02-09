لندن(صدى):

أعلنت شركة ” ساماد إيروسبيس ” البريطانية، عن اكتشاف أول طائرة كهربائية هجينة، في العالم قادرة على الإقلاع والهبوط، بشكل عمودي كالمروحيات، وذلك خلال فعاليات معرض ” سنغافورة ” للطائرات هذا الأسبوع، بجانب كون ” ستارلينغ جت ” طائرة مثالية؛ لخدمة الأثرياء، فإنه يمكن استخدامها أيضًا خلال عمليات الإنقاذ أثناء الكوارث وتقديم الإسعاف في أي مكان.

وكشفت الشركة أن هذه الطائرة تتسع لـ 10 أشخاص، وتعتمد على الكهرباء بشكل كلي خلال الإقلاع، بينما تعتمد على محرك الديزل المروحي، خلال التحليق على ارتفاعات شاهقة.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة سيد محسني، أن مجتمع الأعمال هو السوق المستهدف للطائرة، مشيرًا إلى أنها أسرع وأرخص من الخيارات الأخرى المخصصة لرجال الأعمال والأغراض التجارية والمدنية والإنسانية.

ولفت ” محسني ” ، أن متوسط سرعة المروحيات يبلغ 300 ميل ” 483 كيلو مترًا ” في الساعة، ويصل لمتوسط مداها لـ 500 ميل، فيما تصل سرعة ” ستارلينغ ” لـ 460 ميلًا في الساعة، ويبلغ مداها 1500 ميل.

يُذكر أن الشركة تلقت حتى الآن، 3 طلبيات من زبائن في آسيا، بينهم بنك ومؤسسة استثمارية وشركة شحن، كما أنه من المقرر تسليم أول طلبية في عام 2024.