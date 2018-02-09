والدة ” رضيعة الطائف ” توضح آخر نتائج شكواها

عبد العزيز القثامي(صدى):

أدخلت إحدى الأمهات بالطائف، طفلتها التي تبلغ من العمر عشرة أشهر فقط، إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وذلك لإجراء عملية جراحية بفتحة الشرج، إلا أن طفلتها دخلت في غيبوبة تامة بعد العملية.

وأوضح والدة الطفلة، أن العملية استغرقت 4 ساعات، تم بعدها إخراجها إلى غرفة الإفاقة لمدة ربع ساعة ومن ثم غرفة التنويم، مشيرة إلى أنها تم إجراء إنعاش قلبي لها بهذه الغرفة نظراً لعدم وجود أي أجهزة طبية لها.

وأكدت الأم، أن كل هذا حدث خلال زيارة وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة لمستشفى الأطفال الذي نقلت إليها عقب الإنعاش القلبي، حيث وقف الوزير على صحتها، وتم تقديم شكوى له بمحاسبة المتسببين.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق وفق الشكوى التي قدمتها الأم، والتي تحفظت على الملف الطبي.

وأضاف ” الربيعي ” ، أنه تم البدء في مراجعة الإجراء التشخيصي والطبي المتخذ، وإحالة ملف القضية للهيئة الطبية الشرعية.