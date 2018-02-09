الصندوق العقاري يوضح أولويات امتلاك العداد الكهربائي

علي القحطاني(صدى):

أكد الصندوق العقاري، أن الأولوية في امتلاك العداد الكهربائي، تحسب بتاريخ التقديم والوضع المالي وتحديث البيانات، مشيراً إلى أن امتلاكه ليس له تأثير على الاستحقاق.

ولفت الصندوق، إلى أن التمويل المدعوم يتراوح نسبته بين الـ70 والـ 85 % من قيمة العقار، موضحاً أن يسدد دفعة واحدة، بينما تصل مدة الأقساط إلى 30 عاماً، مؤكداً أن الدعم يصل في يومي عمل كحد أقصى.

وأوضح الصندوق، أن التوقف عن السداد يكون مؤقتاً في حالة عدم التزام المستفيد بدفع المستحق عليه، مشيراً إلى أن الاستئناف يرجع فوراً عند سداد أي قسط، مؤكداً سعيه الدائم لحل مشكلة الإسكان.

وبيّن الصندوق، أن رهن الأرض يعرقل الاستفادة من مسار البناء الذاتي والمتوقع إطلاقه قريبًا.