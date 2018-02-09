” الصحة ” تراجع وثيقة تأسيس ” الشركة الوطنية القابضة “

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن قيامها بمراجعة وثيقة تأسيس الشركة الوطنية القابضة، والتي ستقوم بتشغيل المستشفيات التابعة لها، وذلك استعداداً لعرضها واعتمادها من قِبل مجلس الوزراء، حيث تشمل خطة التحول انشاء خمس شركات مقدمة للخدمة لتغطية كافة المناطق بالمملكة، وذلك لتقديم الرعاية الصحية من خلالها.

وهذه الشركات، هي شركات حكومية ليست خاصة، حيث تقوم بتمويلها وزارة المالية مباشرةً، وذلك بغرض انتقال جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وذلك لتكون تابعة للشركات الحكومية الجديدة بحلول عام 2020م.

جاء ذلك في إطار مشروع ” التحول الصحي ” في هيئة الخبراء، وهو عبارة عن مشروع تحولي كبير، يهدف إلى إعادة بناء النظام الصحي بالمملكة، لخدمة احتياجات المستفيدين، وذلك من خلال آليات وإجراءات فعالة وذات كفاءة ومخرجات مؤثرة، الأمر الذي سيؤدي لزيادة جودة الخدمة، وتقليل تكلفتها.