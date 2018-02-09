كشف حقيقة زواج المليونيرة التي تبحث عن زوج من إعلامي البرنامج

نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور عبدالعزيز الزير مقدم البرنامج الذي أعلنت من خلاله مليونيرة سعودية تدعى حصة رغبتها في الزواج، أنه لا صحة لما أشيع عن زواجه منها.

وقال الزير عبر حسابه في ” تويتر ” : لتوضيح حقيقة ما تم تداوله من صورة تشير لزواجي من المتصلة حصة في برنامج زوايا، أؤكد للجميع أنها تجمعني بالأستاذ عبدالاله الشريف في مناسبة عشاء عند أحد الأصدقاء ولم أتزوج بحصة أو افكر في ذلك.

وكانت مواطنة مليونيرة أعلنت عن رغبتها في الزواج من أي شخص ولو كان معدداً لتعيش معه بقية حياتها وتنجب منه ولو طفلاً واحداً يؤنس حياتها، مشيرة إلى انها أربعينية وورثت عن والدها الذي حرمها الزواج الملايين، وترغب في الزواج من شخص يحترمها ولا يطمع في ثروتها.

واشترطت على من يتقدم للزواج منها من المتزوجين أن يحصل على موافقة زوجته، لأنها لا تريد أن تظلم أحداً، وأثار الفيديو المتداول للبرنامج الجدل بين رواد وَسائل التواصل خلال الساعات الماضية، الذين سعوا للبحث عنها املاً في الزواج منها.