الأهلي يكشف قائمته الآسيوية النهائية

نواف السالم(صدى):

كشف النادي الأهلي، عن قائمة الفريق، التي من المقرر أن تشارك في دوري أبطال آسيا، والتي شهدت غياب المهاجم السوري عمرو السومة.

وشملت قائمة الأهلي كل من : ياسر المسيليم، محمد العويس، باسم العطالله، راغد النجار، معتز هوساوي، مارك ميليغان، عقيل بلغيث، محمد آل فتيل، أمير كردي، سعيد المولد، منصور الحربي، حمدان الشمراني، وليد باخشوين، علي الأسمري، تيسير الجاسم، حسين المقهوي، سلمان المؤشر، عبدالفتاح عسيري، كلاديمير دي سوزا، عبدالله مجرشي، مؤمن زكريا، مهند عسيري، عبدالرحمن غريب، صالح العمري، فيتفاتزيديس، علي عواجي، عبدالله حسون، فيصل دارسي، يوسف الحربي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره نادي تراكتور الإيراني يوم الاثنين المقبل.