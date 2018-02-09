هدف: عام ونصف مهلة للحصول على الشهادة الاحترافية

حمود العنزي(صدى):

أوضح صندوق دعم الموارد البشرية ” هدف ” ، أنه تم منح مهلة لمدة عام ونص عام؛ للحصول على الشهادة الاحترافية منذ بداية التسجيل بالبرنامج، لرفع كفاءة المواطنين.

ودعا ” هدف ” في بيان له، الراغبين في الحصول على الشهادات الاحترافية، إلى التسجيل بالبرنامج للاستفادة منه، بحد أقصى شهادتين فقط، مشيراً إلى أن الشهادات تتضمن المدقق الداخلي المعتمد والمسوق المهني المعتمد، وخبير شبكات سيسكو.

كما تشمل شهادة زمالة المحاسبين وشهادة كامبردج الدولية لمهارات تقنية المعلومات، وشهادة معهد تشارترد للأفراد والتنمية، وشهادة مايكروسوفت المهنية، وشهادة محترف إدارة المشروعات وشهادة محترف إدارة المشروعات.