قائد عسكري يمني: خطة تحرير صنعاء تأتي في محاصرتها أولا
قال ناصر الذبياني، القائد العسكري اليمني، إن محاصرة صنعة، هي الخطوة الأولى في تنفيذ خطة التحرير، مشيرًا إلى أن تحرير صنعاء يشكل تحديًا كبيرًا لهم.
وأضاف ” الذبياني ” أن القوات الشرعية اليمنية توجد على بعد 48 كم من العاصمة صنعاء، حيث تسيطر المليشيات الإرهابية عليها.
وأكد على أن القوات والشرعية والجيش اليمني لا يريد تدمير العاصمة التاريخية، قائلًا: ” نريد إنقاذ المدنين، وحماية المباني الحكومية ” .
يجدر الإشارة إلى أن الجيش اليمني والتحالف العربي الداعم للشرعية، أحرزوا تقدم كبير في تحرير الأراضي اليمنية من الحوثيين، حيث أصبحت محافظة مأرب محررة بالكامل من سيطرة الميليشيات الحوثية الايرانية.
اترك تعليقاً