قائد عسكري يمني: خطة تحرير صنعاء تأتي في محاصرتها أولا

فهمي محمد(صدى):

قال ناصر الذبياني، القائد العسكري اليمني، إن محاصرة صنعة، هي الخطوة الأولى في تنفيذ خطة التحرير، مشيرًا إلى أن تحرير صنعاء يشكل تحديًا كبيرًا لهم.

وأضاف ” الذبياني ” أن القوات الشرعية اليمنية توجد على بعد 48 كم من العاصمة صنعاء، حيث تسيطر المليشيات الإرهابية عليها.

وأكد على أن القوات والشرعية والجيش اليمني لا يريد تدمير العاصمة التاريخية، قائلًا: ” نريد إنقاذ المدنين، وحماية المباني الحكومية ” .

يجدر الإشارة إلى أن الجيش اليمني والتحالف العربي الداعم للشرعية، أحرزوا تقدم كبير في تحرير الأراضي اليمنية من الحوثيين، حيث أصبحت محافظة مأرب محررة بالكامل من سيطرة الميليشيات الحوثية الايرانية.