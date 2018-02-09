أديل: رفع الأسطول الجوي للشركة إلى 50 طائرة كحد أقصى

حمود العنزي (صدى):

كشف تقرير لشركة ” أديل ” للطيران الاقتصادي، أمس الخميس، عن خطة لرفع الأسطول الجوي للشركة، بحيث يحتوي على 25 طائرة كحد أدنى وصولاً إلى 50 كحد أقصى، بحلول عام 2020.

كما أوضح التقرير، أن الأسطول سيشمل 8 طائرات في منتصف عام 2018، من طراز إيرباص، التي بدأت في استقبالها منذ 24 أغسطس 2017 م.

كما بيَّن التقرير، أن الرحلات التجريبية لهذا النوع من الطائرات بدأ تشغيلها في من سبتمبر2017، مشيراً إلى أنها قررت تعزيز نشاطها في المنطقة الوسطى وذلك عبر زيادة عدد الرحلات اليومية بين جدة والرياض.

وعندما وصلت الطائرة الخامسة قبل انقضاء 2017، تم الإعلان عن إطلاق رحلات جديدة من جدة إلى الدمام، ومنجدة إلى القصيم في اليوم التالي، ثم تم تدشين أولى الرحلات إلى جازان، وذلك في أول أيام شهر ديسمبر .

وزاد نشاط الشركة مع بداية 2018 مـ، فوصل عدد رحلاتها إلى 36 رحلة يومياً، ونقلت 100,000 مسافر خلال أقل من شهرين.