فيديو مرعب لغرق أم في لعبة ” بيت الكرات ” أمام الأطفال

سنغافورة(صدى):

وثقت سيدة تٌدعى ” فيفيان لو” لحظة مرعبة في حياتها ، حيث ظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل وهي تلوح بيديها لطلب النجدة بعدما غرقت في حوض مليء بالكرات ” لعبة بيت الكرات ” بإحدى مناطق ألعاب الأطفال في سنغافورة .

وقالت فيفيان ، إنها عاشت أكثر اللحظات رعبا في حياتها داخل حوض به 40 ألف كرة بلاستيكية.

وأضافت أنها أصيبت بالذعر بعد سقوطها مع ابنها رايلي البالغ من العمر 4 سنوات، حيث فقدت توازنها وسقطت إلى الوراء، ولم تستطع الوصول إلى القاع وشعرت أنها تغرق.

وعندما رأت ابنها عالقا أيضا وسط الكرات، بدأت تلوح وتصرخ طلبا للمساعدة، وأخيرا تمكنت من الإمساك بيد شخص، ووقفت على قدميها، ثم سارعت لإنقاذ ابنها وطفلين آخرين.