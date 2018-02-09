طابع تذكار جديد احتفاء بمجمع ” الملك عبد العزيز ” لكسوة الكعبة

عادل الحربي (صدى):

دشنت مؤسسة البريد، طابعًا تذكاريًا بعنوان ” مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ” ، من الفئة ريالين، بعدد 15 ألف طابع، ووفقًا لبيان الهيئة فإن طرح الطابع الجديد جاء؛ بمناسبة صدور الموافقة، على تسمية مصنع الكسوة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

وأوضحت الهيئة، أن الطابع البريدي الجديد، بمقاس 40x 40 ملم، على شكل معين، تنتظم داخله من جهة الأعلى دائرة، تتضمن عبارة ” مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة “، وعلى اليسار جزء من ستارة الباب، وذلك بحسب بيان صادر عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام.

كما أشارت إلى أنه تظهر أسفل الشكل، صورة لعملية تطريز الآيات القرآنية يدويًا، وخط مموج محدود بلون بني غامق، أما الداخل فبني فاتح، ويتقاطع الخط مع صورة التطريز، على خلفية بيج مزخرفة بنقش إسلامي، وفي الزوايا العليا يمين الطابع شعار الدولة السعودية ” السيفان والنخلة “، وعلى اليسار تاريخ الإصدار بالهجري والميلادي.

وكانت مؤسسة البريد، أصدرت طابعا بريدياً بمناسبة مرور 90 عامًا، على تأسيس المجمع في عام 1436هـ، وتسعى المؤسسة من خلال إصدار الطوابع التذكارية، إلى رصد وتوثيق وإبراز الإنجازات والجهود السعودية، والأحداث التاريخية والمناسبات المهمة والوطنية، باعتبار الطابع وسيلة من وسائل الاتصال، التي تصل إلى مختلف دول وشعوب العالم، ما يعطيها انتشاراً واسعاً، كما أنه يؤدي رسالة تاريخية تتناقلها الشعوب والحضارات.