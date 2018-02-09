أرامكو: قرار البورصة المستضيفة للطرح والنسبة والموعد بأيد الحكومة

علي العنزي(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، أن هناك عدة عوامل توضع بعين الاعتبار عند طرح الشركة للاكتتاب، مشيراً إلى أن أبرزها هي مستوى السيولة والوضع القانوني.

ولفت ” الناصر “، إلى أن هناك استعداد تام لخطوة طرح الاكتتاب خلال النصف الثاني من العام الجاري، موضحاً أن القرار المتعلق بالبورصة المستضيفة للطرح والنسبة والموعد في أيد الحكومة.

وأعرب عن توقعه أن تساهم المؤسسات المالية اليابانية في الترتيب لأعمال الاكتتاب، مؤكداً أن أرامكو تخطط للتوسع في الأسواق الأسيوية خلال المرحلة القادمة، خاصة بالصين والهند.

كما توقع أن يصل الطلب على النفط إلى الذروة في الدول المتقدمة، في عشرينيات هذا القرن.

وأوضح أن الشركة تستعد لتنفيذ مشروع مشترك مع شركة سينبوك الصينية واكسون موبيل في إقليم فيوجان، وكذلك إنجاز مشروع نفطي في ماليزيا، و تعمل لتحديث مصفاة للنفط في إندونيسيا.