شركة ” ساب ” تعلن عن حاجتها لموظفين بـ ” الرياض “

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت شركة ” ساب ” عبر موقعها الإلكتروني، عبر موقعها الإلكتروني عن حاجتها لموظفين، بالعاصمة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– Senior Account Executive – Riyadh Job

– Senior Presales Specialist – HANA Job

– Presales Senior Specialist – SCM Job

– Presales Business Architect – Digital Supply Chain Job

– Technical Quality Manager (TQM), Saudi Arabia Job

– SAP Academy for Sales: Account Executive (Associate) – Saudi Arabia Job

– Presales Expert – Financial Services Industry Job

– Business Processes Senior Consultant, Saudi Arabia Job

– SAP Academy for Sales: Account Executive (Associate) – KSA (September batch) Job

وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم عبر الرابط التالي(هنا)