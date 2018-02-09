تفاصيل تفجير الحوثيين لـ أسير عن بعد

فهمى محمد(صدى):

أكد شهود عيان أن الميليشيا الحوثية فجرت جسد أحد الأسرى في مشهد مروع، وحولته إلى أشلاء.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات كانت قد اختطفت الرجل الشهر الماضي بمنطقة بركان في محافظة البيضاء وأخذته لجهة مجهولة.

وذكرت المصادر نقلاً عن شهود عيان أن الأسير، ويدعى “محمد العوذلي”، هو أحد أبناء مديرية مكيراس في محافظة البيضاء، وأقلته مركبة تابعة للحوثيين إلى أحد المواقع القريبة من سوق المديرية، وشوهد وهو يمشي بخطى متثاقلة ويظهر عليه تأثير مخدر، وبعد دقائق فُجر عن بُعد، وتمزق جسده إلى أشلاء، بحسب “العربية نت”.