 برامج لتحقيق الاستقرار الأسري لـ 568 من منسوبي حرس الحدود بالشرقية

نايف السالم(صدى):

قدم فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية مركز التنمية الأسرية بالدمام, 9 برامج أسرية لـ 568 من منسوبي حرس الحدود بالمنطقة الشرقية .

وأوضح الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبدالعزيز العفيصان, أن الجمعية تحرص من خلال مركز التنمية الأسرية على تفعيل ونشر برامج التوعية المجتمعية في المؤسسات المجتمعية كافة، تحقيقا لرؤية الجمعية وأهدافها في التنمية المجتمعية، مفيداً أن هذه البرامج الأسرية تعمل على تنمية المجتمع، من خلال تحقيق الاستقرار الأسري، والمساعدة في حل المشكلات الأسرية عبر فتح أبواب التعاون بين مركز التنمية الأسرية ومؤسسات المجتمع كافة.

من جهته بين رئيس قسم التوجيه الفكري والمعنوي بقطاع حرس الحدود بالخبر المقدم إبراهيم الركبان خلال حفل تكريم منسوبي حرس الحدود بمركز التنمية الأسرية اليوم، أن هذه البرامج الأسرية التي قدمها مركز التنمية الأسرية بالدمام لمنسوبي حرس الحدود تسهم في تحقيق الاستقرار الأسري لهم، ورفع الوازع الديني لديهم خاصة أن أفراد حرس الحدود معظمهم يكون بعيدا عن محل إقامته وأسرته بحكم طبيعة عمله, مشيراً إلى أن هذه البرامج سيكون لها الأثر الإيجابي على أداء منسوبي حرس الحدود في أداء مهامهم وعملهم وتستهدف تشكيل الوعي الأسري للجنود المرابطين في الحد الجنوبي الذي سيسهم في تحقيق الاستقرار الأسري لهم، وهو ما سيؤثر إيجابا على أداء واجبهم الوطني ودورهم الفاعل في حماية حدود الوطن بالحد الجنوبي .

من جانب آخر أشار مدير مركز التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية أحمد الديرويش, إلى أن المركز قدم برامج التنمية الأسرية في 10 مقرات مختلفة تابعة لحرس الحدود بالشرقية، حيث قدم برنامج “الأسرار الخفية للحياة الأسرية” في حرس الحدود برأس تنورة وحضرها 61 مستفيدا، فيما قدم البرنامج نفسه لحرس الحدود بالخبر وحضره 67 من منسوبي الحرس ، وقدم برنامج “بناء القيم الأسرية” بقاعدة الأمير نايف لحرس الحدود وحضره 41 مستفيدا، وبرنامج ” أهمية الجانب الإيماني في الحياة الأسرية ” بمركز تدريب الحرس بالمنطقة الشرقية وحضره 78 مستفيدا، وبرنامج “فن الحوار الأسري ” لمنسوبي الحرس بالخفجي وحضره 88 مستفيدا، إضافة لبرنامج “احتواء المشاكل الأسرية” بقيادة حرس حدود الدمام وحضره 41 مستفيدا ، كما قدم البرنامج نفسه لحرس الحدود بالجبيل بحضور 38 مستفيدا وبقاعدة الأمير نايف وحضره 61 مستفيدا.